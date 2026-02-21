Названы условия раннего выхода на пенсию для некоторых профессий

Медицинские работники и педагоги в России сохраняют право на досрочное пенсионное обеспечение при наличии специального стажа. Об условиях выхода на пенсию и действующих сроках сообщила РИА Новости сенатор Наталья Мельникова.

По словам Натальи Мельниковой, медики могут оформить досрочную пенсию при выработке 25 лет стажа в сельской местности либо 30 лет — в городах. При смешанном стаже также требуется не менее 30 лет. При этом назначение выплаты происходит спустя пять лет после достижения необходимой выслуги. Так, если стаж сформирован в 2023 году, право на получение пенсии возникнет в 2028-м.

Сенатор уточнила, что для ряда узких специалистов предусмотрены исключения. Инфекционисты, патологоанатомы и рентгенологи могут претендовать на досрочное обеспечение без пятилетнего периода отсрочки.

Педагоги, работающие в учреждениях для детей, получают право на досрочную пенсию при наличии не менее 25 лет стажа на должностях, включенных в утвержденный правительством перечень. Назначение выплаты также откладывается на пять лет после выработки стажа. Кроме того, к моменту оформления необходимо иметь не менее 30 пенсионных коэффициентов.

