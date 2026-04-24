Белорусский форвард из системы «Вашингтона» признан лучшим новичком АХЛ

В своем первом сезоне в АХЛ Илья Протас набрал 66 (29+67) очков в 69 матчах, став лучшим бомбардиром «Херши».

Илья Протас был выбран «Вашингтоном» в третьем раунде драфта-2024 под общим 75-м номером. С сезона 2021/22 за «Кэпиталз» успешно выступает Алексей Протас, старший брат Ильи.

Сам 19-летний форвард в концовке регулярного чемпионата также успел дебютировать в НХЛ. В четырех матчах за «Вашингтон» Илья Протас набрал 4 (1+3) очка, причем в матче с «Питтсбург Пингвинз» (6:3) нападающий набрал сразу три балла.

Молодой хоккеист рассказал, что в адаптации к игре в НХЛ ему помогает не только старший брат, с которым он выходит в одной тройке, но и капитан команды Александр Овечкин.

«Он подсказывал, что нужно делать лучше, в том числе в большинстве — где можно отдать более правильную передачу. Он очень помогает, он лидер, я всегда его слушаю. Он действительно многому меня научил», — сказал Илья Протас.

«Вашингтон» не попал в плей-офф НХЛ, и белорусский форвард вернулся в расположение «Херши». С его помощью фарм «Кэпиталз» прошел в первом раунде плей-офф АХЛ «Бриджпорт Айлендерс».