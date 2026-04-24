Кузовщина на вес золота: сколько теперь приходится ждать запчасти из Китая

Владение некоторыми китайскими иномарками в России превратилось в лотерею. Эксперты группы «Авилон» составили список брендов, которые фактически оставили своих владельцев без технической поддержки, превратив машины в «недвижимость» при первой же поломке, пишет Motor .

Кто попал в «черный список» запчастей

Заместитель генерального директора по сервису АГ «Авилон» Сергей Паршиков выделил пять марок, обслуживание которых сегодня сопряжено с колоссальными трудностями. К ним относятся:

Lifan: компания прошла через банкротство, а официальные продажи в России прекратились еще в 2022 году.

Zotye: бренд фактически исчез с российского рынка в 2021 году.

Haima: поставки и официальная поддержка прекратились еще раньше конкурентов.

Brilliance и Hawtai: владельцы отдельных моделей этих марок также столкнулись с дефицитом комплектующих.

Эти автомобили получили статус «сирот», так как их официальные дистрибьюторы либо покинули страну, либо полностью прекратили существование, разорвав цепочки поставок.

Дефицит и сроки: что сложнее всего починить

Самой большой проблемой для владельцев вышеуказанных марок стал поиск специфических деталей. Если расходники (фильтры или колодки) еще можно подобрать по аналогам, то с более сложными позициями ситуация критическая.

Топ «дефицитных» категорий:

Кузовные детали (крылья, капоты, бамперы);

Оригинальные элементы интерьера;

Сложная электроника и блоки управления;

Крупные узлы в сборе (коробки передач, элементы трансмиссии).

Срок ожидания таких запчастей сегодня может составлять от нескольких недель до нескольких месяцев, а в ряде случаев владельцам приходится обращаться к поиску деталей на разборках или заказывать их через сложные схемы частного ввоза.

Ловушка «старого Китая» против новых брендов

Сергей Паршиков призывает автомобилистов не переносить негативный опыт владения «сиротами» на весь китайский автопром. Современный рынок КНР в России четко разделился на два лагеря. С одной стороны — забытые бренды-банкроты, с другой — новые лидеры рынка с развитой инфраструктурой.

Ключевым фактором безопасности покупки сегодня является наличие у бренда официального представительства, собственной складской программы на территории РФ и отлаженной логистики. Для крупных современных игроков обслуживание автомобиля стало предсказуемым, в то время как владельцы «старых» китайских марок вынуждены решать технические вопросы самостоятельно.