В Подмосковье сделали прогноз пожарной опасности в лесах

В пятницу, 24 апреля, на всей территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности, аналогичный прогноз сохранится и в предстоящие выходные, 25 и 26 апреля. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

Температура воздуха днем в этот период составит +5-11 градусов, ночью - -3...+6 градусов. Синоптики обещают переменную облачность, сильный порывистый ветер, возможны дожди, снег с дождем или снег.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.