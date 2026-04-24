Тренер «Краснодара» выступил против создания тепличных условий для российских футболистов

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев на пресс-конференции после матча 26-го тура со «Спартаком» (2:1) высказался о предстоящем ужесточении лимита на легионеров.

В пятницу, 24 апреля, должна состояться встреча министра спорта Михаила Дегтярева с представителями РПЛ, посвященная развитию футбола. На ней будет подниматься и вопрос о лимите. При этом глава Минспорта заявил, что вопрос об ужесточении лимита уже решен, несмотря на возражения клубов.

В настоящее время действует лимит 13/8. В следующем сезоне планируется ужесточение до 12 легионеров в заявке и семи на поле. К 2028 постепенное ужесточение должно привести к лимиту 10/5.

«Лимит должен быть, сейчас нормальный лимит. Если добавить одного русского — хорошо. Но не должно быть такого, что русские футболисты искусственно получают место из-за паспорта», — сказал Мусаев.

