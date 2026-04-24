Радимова возмутило назначение пенальти в ворота «Спартака»
Радимов о судействе в РПЛ: «Да как вы это делаете-то, объясните, в чем фишка?»
Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов высказался по поводу пенальти, назначенного в ворота «Спартака» в матче 26-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:2).
В концовке первого тайма мяч попал в предплечье полузащитнику «Спартака» Наилю Умярову. После видеопросмотра арбитр Артем Чистяков назначил 11-метровый, который реализовал Эдуард Сперцян.
«Да как вы это делаете-то? Пенальти в ворота «Краснодара» в матче с «Балтикой» за точно такой же момент не назначаете и говорите, что это правильно. А в ворота «Спартака» назначаете. Да в чем фишка-то, объясните? Честное слово, задолбал», — записал Радимов видеообращение в соцсетях.
Ранее президент УЕФА Александер Чеферин признался, что и сам не понимает современные судейские трактовки.