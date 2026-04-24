Приступы жара каждую ночь: диетолог назвала способ победить ночную потливость

Сильное потоотделение по ночам — это не всегда результат душной комнаты или теплого одеяла. Диетолог Коллин Фогарти-Дрейпер объяснила, какие внутренние «переключатели» заставляют наш организм перегреваться во время сна и почему игнорировать эти симптомы не стоит. Причину пробуждений среди ночи из-за сильной потливости она назвала изданию HuffPost, передает Лента.ру.

Гормональные качели: главная причина перегрева

По словам Коллин Фогарти-Дрейпер, наиболее часто с проблемой ночной потливости сталкиваются женщины. Основной механизм здесь кроется в колебаниях уровня эстрогена и прогестерона. Эти гормоны напрямую влияют на работу гипоталамуса — «термостата» нашего мозга. Даже незначительные изменения их концентрации могут заставить организм поверить, что он перегрет, из-за чего включается экстренная система охлаждения — обильное выделение пота.

Стресс и кортизол: почему нервы «греют» нас по ночам

Еще одним важным фактором является высокий уровень кортизола — гормона стресса. Хроническое нервное напряжение и истощение не дают организму полноценно перейти в фазу глубокого сна. Повышенный кортизол держит метаболизм в состоянии «боевой готовности», что сопровождается выделением тепла. В результате вместо отдыха человек получает ночную лихорадку и пробуждение на мокрых простынях.

Три простых шага к сухому сну

Специалист подчеркивает, что борьбу с ночной потливостью нужно начинать с изменения внешних условий, чтобы снизить нагрузку на систему терморегуляции:

Контроль климата: Поддерживайте в спальне температуру не выше 18–20°C. Прохладный воздух помогает организму снизить внутреннюю температуру естественным путем.

Правильный текстиль: Выбирайте одежду для сна и постельное белье из натуральных, «дышащих» тканей (хлопок, лен, шелк), которые эффективно отводят влагу.

Подготовка к отдыху: Избегайте интенсивных тренировок, горячего душа и тяжелой пищи непосредственно перед сном, так как они повышают базальную температуру тела.

Когда пора обратиться к врачу?

Диетолог Фогарти-Дрейпер особо отмечает, что даже в такие периоды, как менопауза, приступы жара и пота не должны быть нормой, которую нужно просто «перетерпеть». Если коррекция образа жизни и условий в спальне не помогает, это повод проверить гормональный профиль. Ночная потливость может быть сигналом не только естественных возрастных изменений, но и дефицита нутриентов или более серьезных системных сбоев в работе эндокринной системы.