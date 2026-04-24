Каждую субботу в 12:00: где в Кургане анонимно спасают от «смертельной болезни»

Курганская епархия получила высокую оценку от движения «Анонимные алкоголики». Митрополит Даниил, активно поддерживающий открытие групп взаимопомощи при храмах, отмечен за вклад в борьбу с алкоголизмом. В 2026 году такое сотрудничество Церкви и общества становится одним из самых эффективных инструментов спасения зависимых, пишет oblast45 .

Признание заслуг: письмо от фонда «Единство»

Исполнительный директор Фонда поддержки движения АА «Единство» Андрей Радайкин направил официальную благодарность митрополиту Курганскому и Белозерскому Даниилу. В обращении подчеркивается, что поддержка владыки помогает людям справляться с алкоголизмом — заболеванием, которое содружество определяет как хроническое и смертельное.

Благодаря содействию митрополита, в Кургане удалось создать безопасную среду, где медицинские и психологические аспекты выздоровления дополняются духовной поддержкой.

Группа «При соборе»: как работает помощь на практике

Центром трезвости в Кургане стал Свято-Троицкий собор на набережной Тобола. Первая группа АА при православном храме открылась здесь по благословению владыки еще в марте 2023 года и к 2026 году показала свою стабильность и эффективность.

Условия работы группы:

Место: Цокольный этаж Свято-Троицкого собора.

Время: Каждую субботу с 12:00 до 13:00.

Формат: Закрытый (только для лиц с проблемами с алкоголем).

Принципы: Строгая анонимность участников и отсутствие членских взносов (содружество существует на добровольные пожертвования).

Важной особенностью является возможность интеграции в церковную жизнь: при желании участники группы могут получить личную консультацию или духовное наставление от священнослужителей собора.

Церковь и АА: позиция Патриарха

Сотрудничество с «Анонимными алкоголиками» полностью соответствует курсу Русской православной церкви. Святейший Патриарх Кирилл неоднократно подчеркивал, что Церковь должна приветствовать любые методы помощи зависимым, если они не противоречат христианскому вероучению.

Путь выздоровления в системе АА предполагает обращение к «Высшей Силе», что для многих участников становится первым шагом к Богу и полноценному воцерковлению. Совместная борьба Церкви и общества с алкогольной угрозой признана приоритетным направлением социальной работы.