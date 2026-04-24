Бобровский попросил Третьяка спасти хоккей в Новокузнецке

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал в интервью ТАСС, что к нему обращался двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский с просьбой помочь сохранить клуб «Кузнецкие медведи» в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ).

Стало известно, что компания «Евраз» планирует отказаться от финансирования молодежной команды новокузнецкого «Металлурга». После обращений губернатора Кемеровской области Ильи Середюка и ФХР компания решила продолжить помощь «Кузнецким медведям». Третьяк рассказал, что уроженец Новокузнецка Бобровский поблагодарил его за это решение.

«Он молодец: несмотря на то, где он сейчас играет, он очень сильно переживает за свой город, где его воспитали», — сказал президент ФХР.

Владислав Третьяк признался, что он постоянно находится на связи с голкипером «Флориды».

«Флорида Пантерз» после трех финалов подряд и двух Кубков Стэнли в этом году не смогли пробиться в плей-офф НХЛ. По окончании сезона у 37-летнего Сергея Бобровского истекает контракт с кэпхитом $10 млн. Пока неизвестно, продлит ли «Флорида» опытного вратаря, или же он будет искать себе новый клуб.

