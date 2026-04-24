Смертельный набор: как любимый суп превращается в яд для поджелудочной

Суп традиционно считается основой здорового рациона, однако при неправильном приготовлении он может стать ядом для органов пищеварения. Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Сергей Вялов объяснил, какая солянка «сжигает» поджелудочную железу, а какие супы способны защитить слизистую желудка даже при язве, пишет РГ.

Суп как лекарство: что есть при обострении ЖКТ

Когда пищеварительная система находится в критическом состоянии (острый панкреатит, язва или дивертикулит), обычная еда может быть опасна. В этот период врач рекомендует полностью исключить грубую клетчатку и перейти на специализированные супы:

Слизистые супы с рисом или овсянкой: овсяный отвар богат бета-глюканами, которые создают защитный барьер на слизистой.

Супы-пюре из вареных овощей: идеальны в период восстановления, так как содержат термически обработанную клетчатку, которая усваивается без лишней нагрузки на кишечник.

Миф о костном бульоне и вред солянки

Многие переоценивают лечебные свойства костных бульонов. По словам доктора Вялова, аминокислот и коллагена в них зачастую недостаточно для реального терапевтического эффекта. Более того, при подагре и мочекаменной болезни мясные и рыбные бульоны строго противопоказаны — в этих случаях полезны только овощные отвары, способствующие выведению мочевой кислоты.

Что касается популярной солянки, ее вред напрямую зависит от состава:

Яд для органов: Солянка из колбасы и полуфабрикатов — это ударная доза соли и насыщенных жиров. Такое блюдо провоцирует скачки давления и заставляет поджелудочную работать на износ.

Полезная альтернатива: Если приготовить солянку исключительно из чистого мяса или рыбы, не пересаливая ее, суп превращается в ценный источник белка, витаминов и минералов.

Летнее меню: польза окрошки и риск витамина D

В теплое время года врач советует обратить внимание на холодные супы. Классическая окрошка на кефире или квасе — это не просто еда, а коктейль из антиоксидантов, пробиотиков и клетчатки, который отлично увлажняет организм и легко усваивается.

Однако доктор Вялов предостерегает от другой «модной» привычки — бесконтрольного приема витамина D. Многие принимают дозировки в 10 000 МЕ, тогда как суточная норма составляет всего 400 МЕ. Такой избыток может привести к серьезным проблемам с поджелудочной железой, сводя на нет всю пользу правильного питания.