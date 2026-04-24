«У них было всего 3 часа»: специалист по выживанию о последних минутах жизни семьи Усольцевых

Исчезновение Сергея, Ирины и их дочери Арины в сентябре 2025 года потрясло Красноярский край. Спустя месяцы поисков эксперты по выживанию проанализировали маршрут семьи и пришли к выводу, что роковую роль сыграла недооценка погодных условий и стремительное переохлаждение, передает aif.ru.

Хроника исчезновения: роковой поход в Партизанском районе

Семья Усольцевых отправилась в однодневный поход 28 сентября 2025 года. Маршрут пролегал через труднодоступную местность Партизанского района, которая славится своими густыми лесами и переменчивой погодой. Несмотря на то что группа планировала вернуться к вечеру, на связь они больше не вышли. Масштабные поисковые операции, длившиеся всю зиму, пока не дали результатов, и сейчас специалисты склоняются к версии о несчастном случае, вызванном природными факторами.

Главная ошибка: игнорирование штормового предупреждения

Эксперт по выживанию Олег Тайга проанализировал обстоятельства выхода семьи на маршрут и указал на ключевой просчет. По его словам, перед началом похода был опубликован крайне неблагоприятный метеопрогноз: на регион надвигалась буря с сильным ветром и мокрым снегом. Именно из-за этого предупреждения другие туристические группы в тот день отменили свои выходы. Усольцевы же решили не менять планы, что в условиях дикой тайги стало критической ошибкой.

«Правило трех» и коварство гипотермии при плюсовой температуре

Специалист напомнил о фундаментальном законе выживания — «правиле трех», согласно которому в агрессивной среде у человека есть всего несколько часов до наступления необратимых последствий. Главная опасность заключалась в сочетании влаги и ветра. Даже при температуре около нуля градусов намокшая одежда перестает удерживать тепло. В условиях ледяного дождя и мокрого снега экипировка теряет защитные свойства за считанные минуты, и организм начинает стремительно терять энергию.

Последние часы: почему укрытие не спасло семью

По оценке эксперта, оказавшись в эпицентре бури, семья, вероятнее всего, пыталась найти или соорудить временное укрытие. Однако в условиях сильного переохлаждения (гипотермии) сознание человека путается, а движения становятся нескоординированными.