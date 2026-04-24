Агент рассказал, как Батраков реагирует на интерес со стороны европейских клубов

Представитель полузащитника «Локомотива» и сборной России Алексея Батракова Владимир Кузьмичев рассказал ТАСС, как футболист реагирует на интерес к нему со стороны европейских топ-клубов.

Сообщалось, что 20-летним футболистом активно интересуется ПСЖ. Якобы французский клуб уже активно работает над трансфером Батракова.

Агент подчеркнул, что Алексей — не по годам спокойный и рассудительный человек, поэтому информационный шум его никак не тревожит. Футболист понимает, что одним из первых узнает о конкретных предложениях, а решать вопрос о трансфере он будет совместно с клубом.

Действующий контракт Батракова с «Локомотивом» рассчитан до 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в €25 млн. В нынешнем сезоне полузащитник провел 33 матча за «Локомотив» в чемпионате и Кубке России, забил 17 мячей и отдал 11 передач.

