Старший лейтенант рассказал о программе «Герои Подмосковья»

Для участия в региональной программе «Герои Подмосковья» ветеранам специальной военной операции не обязательно иметь управленческий опыт. Об этом заявил участник программы, старший лейтенант Олег Сицинский.

«Хотя, конечно, при заполнении документов делается акцент на управленческих навыках, это понятно, потому что программа ориентирована на подготовку управленцев. Было бы странно, если бы на это не обращали внимания», — уточнил Сицинский.

По его словам, это не единственное и не критичное условие, которое требуется для участия.

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

