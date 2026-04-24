«Это не COVID-19, но очень похоже»: ученые бьют тревогу из-за новой находки в Кении

Группа исследователей из Великобритании и Кении идентифицировала новый коронавирус летучих мышей, который теоретически готов к прыжку на человека. Открытие вируса CcCoV-KY43 меняет представление о том, как патогены выбирают свои жертвы, и дает ученым шанс подготовиться к возможной пандемии еще до ее начала.

Новый рецептор: как вирус «вскрывает» наши легкие

Главная сенсация исследования, опубликованного в журнале Nature, заключается в механизме проникновения вируса. Ранее считалось, что альфакоронавирусы (к которым относится CcCoV-KY43) ограничены лишь парой известных «замков» на поверхности клеток.

Однако ученые выяснили, что этот вирус использует специфический гликопротеин CEACAM6, расположенный в легких человека.

Что это значит? Вирус уже обладает «ключом» (шиповидным белком), который идеально подходит к человеческому рецептору, хотя случаев заражения людей в Кении пока не зафиксировано.

Безопасная наука: работа без живого вируса

Важной особенностью работы стало то, что ученым не пришлось привозить опасный патоген в Европу или работать с живыми образцами.

Исследователи взяли генетический код из базы GenBank.

В лаборатории были синтезированы только отдельные «шипы» вируса.

Это позволило изучить потенциал заражения, полностью исключив риск случайной утечки патогена из лаборатории.

Кто является носителем?

Вирус обнаружен у летучих мышей вида Cardioderma cor (сердцевидная ложновампир). Эти рукокрылые обитают в Восточной Африке — от Судана до Танзании. Они играют важную роль в экосистеме, но теперь признаны потенциальным резервуаром для нового зоонозного заболевания.

Успеть до начала: стратегия «превентивного удара»

Профессор Стивен Грэм из Кембриджа и его коллеги подчеркивают, что их цель — не запугать мир, а создать систему раннего предупреждения.

Поиск вакцин: Зная структуру шиповидного белка, фармацевты могут начать разработку прототипов вакцин уже сейчас.

Мониторинг: Исследования в Восточной Африке будут продолжены, чтобы отследить момент, если вирус все же начнет передаваться от животных к людям.

Ученые надеются, что вычислительные методы и анализ генетических данных позволят «вычислить» следующего виновника возможной эпидемии за годы до того, как он попадет на продовольственные рынки или в города.