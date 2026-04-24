Тайный смысл Радоницы: что на самом деле ждет душа усопшего

Оставлять ли пасхальное яйцо на памятнике и можно ли «пригубить» за упокой у могилы? Настоятель храма «Благодатное небо» иерей Георгий Ибрагимов разъяснил, почему привычные многим ритуалы на кладбище не имеют ничего общего с христианством и чем они могут навредить, пишет hab.aif.ru .

Главная ошибка поминовения: молитва против трапезы

Радоница — день особого поминовения усопших, когда верующие делятся с ними радостью о Воскресшем Христе. Однако многие превращают этот день в загородный пикник. Иерей Георгий Ибрагимов напоминает: душе не нужна еда, ей нужна молитва.

Церковь категорически не благословляет:

Застолья у могил: Кладбище — место тишины и благоговения, а не фуршета.

Алкоголь: Поминовение спиртным считается греховным обычаем, который лишь оскорбляет память покойного.

Языческие символы: Традиция оставлять рюмку водки, накрытую хлебом, или сигареты — это отголоски древних суеверий, не имеющие отношения к православию.

Что действительно стоит принести на кладбище

Вместо пакетов с продуктами священник советует взять с собой предметы, которые помогут настроиться на духовный лад:

Церковную свечу или лампаду: Свет свечи символизирует нашу веру и молитвенное горение.

Молитвослов: Прочтите литию (краткий чин заупокойного поминовения) самостоятельно или пригласите священника.

Живые цветы: Символ жизни и красоты, в отличие от пластиковых венков, которые лишь засоряют природу.

Практический вред оставленной еды

Помимо духовных аспектов, есть и вполне приземленные причины не оставлять продукты на надгробиях. Еда моментально портится под солнцем или размокает под дождем. Более того, она привлекает бродячих собак, ворон и грызунов, которые в поисках пропитания могут осквернить место захоронения или повредить цветники.