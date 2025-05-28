Берлин хочет принять Олимпиаду ровно через сто лет после Игр в нацистской Германии

Берлин подал заявку на проведение Олимпийских игр в 2036 году. Если столицу Германии выберут, то Игры пройдут ровно через сто лет после Олимпиады при Гитлере.

Мэр Берлина Кай Вагнер заявил, что Олимпиада-2036 вне зависимости от места проведения вновь вызовет в памяти Игры при нацистах. Он считает, что проведение Олимпиады в Берлине может показать, насколько изменились Германия и ее столица за сто лет.

«Мы больше не выступаем за ненависть, мы являемся красивым, разнообразным мегаполисом, открытым миру», — подчеркнул градоначальник.

Заявка Берлина предполагает, что часть соревнований пройдут в других городах Германии — Мюнхене, Гамбурге и Киле.

XI летние Олимпийские игры прошли в Берлине в 1936 году и активно использовались Третьим рейхом для пропаганды национал-социализма.

Ранее олимпийская чемпионка Мария Ласицкене заявила, что взяла паузу в карьере.