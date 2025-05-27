Олимпийская чемпионка Ласицкене допустила возможность завершения карьеры

Мария Ласицкене, олимпийская триумфаторша токийских соревнований в прыжках в высоту, временно прекратила свою спортивную деятельность. Эту информацию 32-летняя российская атлетка сообщила РИА Новости.

Она поделилась, что уделяет внимание своему здоровью, следуя индивидуальной программе, но не может назвать конкретные сроки возвращения в сектор или подтвердить его возможность в принципе.

Спортсменка подчеркнула наличие значительного психологического истощения. Она отметила, что легкоатлеты уже на протяжении десятилетия находятся в состоянии неопределенности и отстранения, и призналась, что испытывает трудности с поиском мотивации для участия исключительно во внутренних российских соревнованиях.

Таким образом олимпийская чемпионка допустила вероятность завершения своей спортивной карьеры. Ласицкене является обладательницей золотой медали Игр в Токио, трехкратной чемпионкой мира и чемпионкой Европы. В настоящее время российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях.

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