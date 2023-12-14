Бес в ребро: Том Круз на седьмом десятке завел страстный роман с 36-летней россиянкой

61-летний звезда Голливуда одним своим поступком показал, что он еще в обойме и его рано списывать со счетов, несмотря на возраст.

Как пишет британская Daily Mail, Том Круз накануне был замечен на одной из вечеринок в Лондоне под руку с 36-летней россиянкой Эльсиной Хайровой. Как уверяют очевидцы, у пары явно страстный роман, ибо вели себя оба довольно раскованно.

«Они были неразлучны, явно пара... Кажется, он одержим ею», — рассказал изданию один из присутствовавших на вечеринке гостей.

Об Эльсине Хайровой известно, что раньше россиянка занималась моделингом и состояла в браке с магнатом из России Дмитрием Цветковым. В настоящее время девушка проживает в Великобритании.