Безруков потребовал 500 тысяч рублей компенсации за продажу масок с его лицом

Российский актер Сергей Безруков подал иск к индивидуальному предпринимателю Кристине Соболевской на сумму в полмиллиона рублей. Он требует возместить моральный вред, причиненный в результате продажи масок с его изображением, сообщает РИА Новости, основываясь на информации, полученной в зале суда.

Истец требует от ответчика возмещения морального ущерба за нарушение его прав как обладателя персональных данных, включая их незаконную обработку и несогласованное размещение в общедоступных источниках. Сумма компенсации за этот ущерб составляет 250 тысяч рублей.

Кроме того, истец претендует на возмещение морального вреда за незаконное использование его изображений в размере аналогичной суммы, как следует из документов, представленных в суде.

После заседания представители Безрукова заявили журналистам, что актер требует возмещения по двум причинам.

На заседании было установлено, что ответчик направил возражение на исковое заявление. В своем отзыве он ходатайствовал о снижении размера компенсации за моральный вред или замене ее на получение роялти от реализации масок.