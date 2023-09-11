Биатлонистка Анастасия Гореева из Павловского Посада стала победительницей масс-старта в Сочи

Во время финальной дисциплины стартового этапа Кубка Содружества по биатлону сезона 2023/24 лучшие результаты показала спортсменка из Павловского Посада Анастасия Гореева.

Лучшие спортсмены России и Беларуси разыграли комплекты наград в масс-старте в минувшее воскресенье, 10 сентября. Соревнования по летнему биатлону прошли на лыжероллерах.

Победу в женской гонке на 12,5 километра одержала обладательница зимнего Кубка России Анастасия Гореева из г. о. Павловский Посад. Атлетка прошла дистанцию за 30 минут и 18,1 секунды, допустив два промаха на огневых рубежах. На втором месте оказалась Наталия Шевченко, пришедшая раньше, но допустившая 3 промаха во время стрельбы по мишеням, на третьем — Виктория Сливко, у которой на преодоление трассы ушло почти на 10 минут больше, чем у победительницы.

По признанию опытных тренеров, Гореева поразила их своей скорострельностью. Ошибки были допущены лишь из-за сильного ветра.

Следующий этап Кубка Содружества пройдет в декабре в Уфе.