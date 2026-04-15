«БИС» вернулись через 16 лет: сколько стоит частное выступление Влада Соколовского и Дмитрия Бикбаева?

Ностальгия, как известно, дорогого стоит, и группа «БИС» это наглядно подтверждает. Влад Соколовский и Дмитрий Бикбаев, прославившиеся почти два десятилетия назад на «Фабрике звезд», воскресили свой проект после долгого перерыва. Первый концерт воссоединенного дуэта состоялся на прошлой неделе. И теперь артисты готовы радовать публику не только песнями, но и, судя по всему, неплохо на этом зарабатывать.

Правда, удовольствие это не из дешевых. Как стало известно Super.ru группа «БИС» открыта к предложениям на частные выступления, но цена вопроса кусается. Всего 50 минут на сцене обойдутся заказчику в 2,5 млн рублей. И это без учета райдера, который тянет еще на полмиллиона, а то и на 700 тыс. рублей. Так что ностальгия по хитам нулевых — удовольствие для состоятельных поклонников.

Отдельного внимания заслуживают условия, которые звезды выдвигают организаторам. Влад и Дмитрий, судя по требованиям, привыкли к комфорту. Они предпочитают перелеты бизнес-классом и номера в отелях категории «люкс». Остальные участники коллектива (технический персонал и музыканты) могут довольствоваться эконом-классом и стандартными номерами. Но это еще не все.

Для дуэта нужны две отдельные гримерки. В каждой обязательно должны быть утюг, кондиционер, полотенца, еда и напитки. В меню — сырная и колбасная нарезка, свежие фрукты, алкоголь и энергетики.

Напомним, что группа «БИС» была создана в 2007 году на телепроекте «Фабрика звезд-7», а ее продюсером выступил Константин Меладзе. Коллектив просуществовал три года и распался в 2010-м.

И вот, спустя 16 лет, Влад и Дмитрий решили дать старым хитам новую жизнь. Поклонники, кстати, идею оценили. Правда, не все готовы платить такие деньги за приватный концерт.

Ранее сообщалось, что Григорий Лепс может заработать на концерте в Москве в «Лужниках» более 121 млн рублей.