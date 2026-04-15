Падчерица Ивана Урганта опубликовала откровенные фото в белье

Эрика Кикнадзе, 25-летняя падчерица известного телеведущего Ивана Урганта, привлекла внимание подписчиков новым откровенным снимком, сообщает Super.ru. На фото девушка позирует в белье, сидя на полу и прикрываясь винтажной сумкой Chanel Supermodel Tote. Публикацию она оставила без подписи — видимо, решив, что образ говорит сам за себя.

Эрика — дочь супруги Урганта Натальи Кикнадзе от первого брака с бизнесменом Вахтангом Куталия, но Иван воспитал ее как родную. У Натальи и Ивана есть и две общие дочери — Нина и Валерия.

История зарождения отношений Урганта с Натальей, кстати, довольно романтичные: они были одноклассниками, но их роман завязался только спустя десять лет после выпуска.

Недавно телеведущий трогательно обратился к жене в день ее 48-летия, опубликовав редкие семейные кадры из поездки в Японию.

Сама Эрика, судя по ее блогу, человек увлеченный и самостоятельный. В 16 лет она уехала в США учиться в колледже, после чего осталась там строить карьеру — пробовала себя в фотографии, модельном бизнесе и актерском мастерстве. В июне 2024 года девушка объявила о переезде в Грузию, однако позже вернулась в Россию.

