121 млн руб. на одном концерте: Лепс готовится взорвать «Лужники» — подробности сольного шоу

Певец Григорий Лепс готовится к масштабному сольному выступлению в московских «Лужниках». Организаторы рассчитывают заработать на этом мероприятии более 121 млн руб. Об этом сообщил Super со ссылкой на телеграм-канал «Звездач».

В статье Super отмечено, что цены на билеты сделали такими, чтобы поклонники с любыми финансовыми возможностями могли выбрать для себя наиболее подходящий вариант. По информации издания, вход на танцпол можно купить от 1500 руб.

По информации издания, для поклонников певца, которые привык отдыхать более масштабно, предусмотрены и более дорогие варианты. В статье Super указано, что ложи стоят 850 и 900 тыс. руб. Самая дорогая позиция, по данным издания, — ложа за 1 млн 350 тыс. рубл., рассчитанная на 27 человек.

