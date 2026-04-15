«Карманные» собаки — не игрушки: учредитель приюта в Балашихе рассказала о трагедии крошечных питомцев

В Балашихе появились необычные жильцы. Приют для собак мелких пород «Домик мелкашей» перебрался из Люберец в микрорайон Кучино. Дата переезда оказалась символичной — 27 апреля проекту исполняется ровно семь лет, сообщил REGIONS.

За это время, как рассказывают создатели, удалось спасти тысячи маленьких жизней, помочь людям найти преданных друзей, а четвероногим — обрести дом и заботу. О том, как устроена жизнь приюта на новом месте и почему «карманные» собаки — это далеко не бездушные игрушки, корреспонденту REGIONS рассказала учредитель организации Ульяна Ярыгина.

«Многие забывают, что эти малыши — вовсе не игрушки. Это трепетные, любящие существа, которым нужны забота и надежные руки. К сожалению, люди часто не рассчитывают силы, и питомцы оказываются на улице. Для „мелкаша“ это смертный приговор: они не могут защититься от крупных псов, не умеют искать еду и моментально замерзают. Оставить такую собаку на улице — все равно что убить ее», — поясняет Ульяна.

Сейчас, по наблюдениям специалиста, крошечные породы на пике моды. Их удобно держать в городских квартирах, легко брать в поездки и перевозить в транспорте. Однако именно умильная внешность, предупреждает Ярыгина, зачастую оборачивается для животных настоящей бедой. В приюте одновременно находят приют от 80 до 100 подопечных.

«Многие наши подопечные раньше не знали, что рука человека может гладить, а не бить. Их не лечили, заставляли постоянно плодиться, истощая организм. У нас они впервые чувствуют тепло человеческого сердца», — делится учредитель приюта.

История каждого второго, по словам Ульяны, могла бы лечь в основу драматического фильма. Большинство попадает сюда с подпольных «ферм» по разведению, где собаки годами живут в крошечных клетках, не видя солнечного света. Нередко волонтеры разыскивают потерявшегося питомца, звонят прежним владельцам, а в ответ слышат равнодушное: «Она мне больше не нужна». В такие минуты приют становится единственным шансом на спасение между человеческим предательством и возможностью начать жизнь заново.

«Помочь приюту может каждый: кормом, лекарствами, автопомощью или просто репостом», — говорится в статье REGIONS.

