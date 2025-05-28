Бивол предупредил об опасности создания новой боксерской лиги

Чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол рассказал в интервью Forbes, чем грозит создание новой боксерской лиги.

В марте руководитель главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх и президент UFC Дана Уайт объявили о создании такой лиги. Первый турнир должен пройти в следующем году.

Бивол считает, что боксеры зарабатывают в разы больше, чем бойцы ММА, потому что в боях без правил есть монополист — промоушен Даны Уайта. В боксе же несколько организаций — WBC, WBA, WBO, IBF ­­— конкурируют друг с другом и предлагают спортсменам лучшие условия.

По мнению чемпиона мира, заработки в боксе упадут в случае создания единой лиги. Но есть и плюсы.

«Договариваться станет проще, организовывать большие бои проще, не будет разногласий, а значит, и для построения карьеры боксера будет польза», — сказал Бивол.

В феврале Дмитрий Бивол победил Артура Бетербиева в матче-реванше и завоевал титул абсолютного чемпиона в полутяжелом весе.