Бивол взял реванш у Бетербиева, став абсолютным чемпионом мира

Дмитрий Бивол — непобедимый чемпион по боксу в категории полутяжёлого веса. Россиянин исправил свои ошибки и одержал победу над своим соотечественником Артуром Бетербиевым.

Поединок, состоявшийся 23 февраля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, завершился после всех двенадцати раундов. Арман Дунаев одержал победу по очкам, получив большинство голосов судей: 114-114, 116-112, 115-113.

Итак, Артур Бетербиев, который до этого момента одержал 21 победу на профессиональном ринге, потерпел своё первое поражение в карьере. До октябрьского боя Дмитрий Бивол также был непобеждённым — на его счету было 23 победы (теперь уже 24).

Ранее сообщалось, что Бетербиев отказался от рукопожатия с Биволом перед боем.