Благотворительный музыкальный фестиваль пройдет в Раменском округе

В сообщении уточнили, что часть мероприятия пройдет в концертном зале под открытым небом «Партер». Для гостей выступят три музыкальных коллектива: квартет «Это Лето», дуэт баяна и скрипки «Новый звук», а также мультиинструменталист Антон Котиков, который представит программу для саксофона. Помимо этого, на других площадках выступит хор «Серебряная лирика», будут организованы мастер-классы, экскурсии и многое другое. Подробности здесь.

Отметим, что фестиваль проходит при информационной поддержке областного Минкульттуризма.

*Возрастное ограничение 6+