Жители Подмосковья воспользовались электронным дневником в Доброделе 78,8 тыс. раз

С сентября 2026 года подмосковные родители воспользовались электронным дневником в мобильном приложении Добродел 78,8 тыс. раз. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Там можно узнать расписание уроков на день и неделю, домашние задания, оценки и рейтинг школьника в классе. Для этого пользователям нужно авторизоваться в Доброделе через подтвержденную учетную запись ЕСИА, перейти в раздел «Услуги» и открыть «Электронный дневник». В разделе также есть возможность следить за геолокацией ребенка.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.