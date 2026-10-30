Mona рассказала о состоянии Navai после инцидента с запрещенными веществами

29-летняя российская певица Mona (настоящее имя — Дарья Кустовская) высказалась о состоянии рэпера Navai (настоящее имя — Наваи Бакирова) после его задержания на границе Казахстана, передает Super.

Своим мнением о коллеге Mona поделилась на мероприятии «Жара Медиапремия — 2026». По словам Дарьи, музыкант «держится молодцом». Она отметила глубину его характера: артист с юмором относится к собственным проблемам, но при этом всегда внимательно выслушает друзей.

«К моим — очень внимательно. Поэтому я очень часто обращаюсь за советом», — отметила Кустовская.

Напомним, Navai задержали по подозрению в контрабанде запрещенных веществ в середине октября. Их обнаружили в арендованном автомобиле, которым управлял рэпер. Сначала Бакирова поместили во временный изолятор. Затем его перевели в СИЗО № 13 в Таразе. Позже уголовное дело против Navai прекратили и отпустили в Россию.

Ранее рэпер Niletto поддержал Джигана после скандального интервью Оксаны Самойловой.