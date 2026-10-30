Доверительный диалог: глава Серпухова провел личный прием граждан

На улице Чехова жительница дома № 86 подняла вопрос об удалении двух деревьев между домами № 86 и № 88. Одно из них признано аварийным, второе — американский клен, относящийся к инвазивным видам: его ликвидация предусмотрена решением правительства Московской области. Дополнительно осложняют ситуацию нависающие над линиями электропередачи ветви. Профильным службам поручено включить соответствующие работы в свои планы.



В деревне Правое Ящерово староста обозначил неполадки с ливневой канализацией и недостаточным освещением основной подъездной дороги. Из‑за ошибок, допущенных при строительстве, система водоотведения функционирует с нарушениями, а освещение смонтировано лишь частично. С учетом интенсивности движения по дороге профильным ведомствам предстоит проработать возможные решения.



Жители дома № 8б на улице Джона Рида сообщили о протечках кровли: последний ремонт проводился в 2011 году. Управляющей компании поручено выполнить текущий ремонт и оценить перспективы включения здания в программу капитального ремонта.