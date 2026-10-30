В Московской области рассказали о дорожной обстановке утром

Утром в пятницу, 30 октября, загруженность дорог Подмосковья составила три балла, на них зафиксировано более 1,1 млн автомобилей, что на 7,9,% больше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на трассе М-2 «Крым», Ленинградском, Щелковском, Носовихинском шоссе. Кроме того, пробки есть на Варшавском, Минском, Можайском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали быть особенно осторожными на дорогах в связи с возможными осадками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.