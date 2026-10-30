Подмосковная студентка стала лучшей на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу

Студентка Государственного социально-гуманитарного университета (ГСГУ) городского округа Коломна Ольга Щеглова одержала победу на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу, который прошел в Москве. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Она выступила среди девушек 18–19 лет в весовой категории до 52 кг и обновила собственный мировой рекорд в своей категории, покорив вес в 200 кг. В программу турнира вошли такие упражнения, как приседания со штангой, жим лежа, становая тяга, ягодичный мост и другие дисциплины.

В ведомстве подчеркнули, что для школьников и студентов области доступно более 6 тыс. программ спортивной направленности. Выбрать подходящую секцию и записаться можно в Навигаторе дополнительного образования по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.