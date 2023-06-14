Благотворительный турнир по хоккею провели в Мытищах

Команды из Люберец, Королева, Ивантеевки и конечно же Мытищ собрались на днях на «Арене Мытищи», где прошел III благотворительный турнир по хоккею «Возрождение жизни». По традиции в нем участвуют спортсмены-любители, а во время игр проходят различные благотворительные акции.

На этот раз участники и гости собирали гуманитарную помощь для участников СВО и всем, кто пострадал от киевского режима.

Открывая турнир, глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая поблагодарила всех, кто пришел на соревнования за помощь жителям Белгородской, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также бойцам, находящимся в зоне СВО.

Передал словам благодарности от имени губернатора Московской области Андрея Воробьева и вице-губернатор региона Евгений Хромушин. Он подчеркнул, что каждый раз на таких состязаниях собирается помощь, которая в кратчайшие сроки отправляется к месту назначения. Кстати, сам Хромушин сыграл в составе мытищинской команды. А присоединился к нему депутат федерального парламента и экс-министр спорта Подмосковья Роман Терюшков.

Стартовое вбрасывание шайбы провели глава округа Юлия Купецкая и Олимпийский чемпион по хоккею, заслуженный мастер спорта СССР, почетный гражданин Мытищ Виктор Шалимов.