Минцифры утвердило правила запуска 5G на Севере России

Минцифры РФ утвердило условия запуска связи пятого поколения. Внедрение 5G будет идти постепенно, и Ямал в число первых регионов не попал. Интернет-издание «Ямал-Медиа» разобрало сроки, условия и главные мифы вокруг новой технологии.

От Москвы до Ямала

Условия запуска 5G утвердили 31 августа на заседании ГКРЧ. Операторы получили частоты, занятые LTE, и право использовать зарубежные базовые станции, введенные до 1 сентября 2026 года. Каждому без аукциона выделено по 90 МГц в диапазоне 4630–4990 МГц.

Первыми 5G получат города-миллионники — до конца 2028 года. Переход на российские базовые станции завершится к концу 2031 года. На Ямале миллионников нет, поэтому регион ждет этап 2031–2035 годов: по Стратегии развития связи 5G появится в городах от 100 тысяч человек. Под критерий подпадают Новый Уренгой и Ноябрьск.

Связь в округе улучшают уже сейчас: «Ростелеком» модернизировал линию Надым–Ягельный и запустил LTE2100 в Лонгъюгане, качество выросло в Белоярске, Горнокнязевске, Харпе, Яр-Сале, Ныде, Мужах, у переправы Салехард–Лабытнанги и в Горках.

Дороже ли, чем в Москве

Основные расходы — доставка оборудования, выезд специалистов и подключение объектов, отметил эксперт по кибербезопасности Александр Алексеев. Сигнал 4,63–4,99 ГГц хуже проходит через препятствия, поэтому станций нужно больше. На севере добавляются мерзлота, ветер, морозы и резервное питание. Но климат Алексеев серьезным препятствием не считает: оборудование повышенной устойчивости — решаемая задача.

Что еще нужно для запуска

Операторам предстоит получить разрешения на частоты и сертифицировать оборудование. МТС готовится к монтажу первых станций 5G, но регионы не называет. Спрос растет: по данным «МегаФона», смартфонов с 5G на Ямале стало на 32% больше.

Вреден ли 5G

Поля 5G — неионизирующее излучение, энергии для разрушения ДНК у них нет. Обзор 63 исследований по заказу ВОЗ не выявил связи с опухолями головы, обзор 2025 года — с лейкозом и другими видами рака. Данных по частотам 5G пока немного, наблюдения продолжаются. Слухи о гибели птиц и животных научно не подтверждены.

Разумный подход

Алексеев призывает избегать паники, но соблюдать нормативы и контролировать электромагнитное поле по СанПиН 1.2.3685-21. «Я бы не стал жить в трех метрах от радиовышки, но и от смартфона не откажусь. Во всем нужен разумный подход», — подытожил эксперт.