«Язык стал предметом манипуляций»: экс-участница «Фабрики» Приходько решила отказаться от украинского языка

39-летняя украинская певица Анастасия Приходько, известная по участию в «Фабрике звезд» и представлявшая Россию на «Евровидении-2009», объявила о переходе на русский язык, пишет Super со ссылкой на фрагмент интервью с Юлией Литвиненко.

Артистка, которая является подопечной Константина Меладзе, объяснила свое решение тем, что язык стал предметом манипуляций.

«Я поняла, что этот инструмент начали использовать, как манипуляцию. Это не для того, чтобы было что-то хорошо», — рассказала Анастасия.

При этом Приходько напомнила, что начала изучать украинский язык лишь в 2014 году. По ее словам, не обошлось без трудностей.

Стоит отметить, что с похожей ситуацией недавно столкнулась и украинская певица Настя Каменских. Она подверглась критике за использование русского языка, после чего вместе с Потапом (Алексеем Потапенко) записала ироничное видео в ответ на хейт.

Ранее Настю Каменских внесли в базу «Миротворца»* за слова об украинском языке.

* Ресурс признан экстремистским и запрещен в России.