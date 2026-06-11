Блогера Хизу привлекли к ответственности за опасный эксперимент на дороге

Блогер-миллионник Хизу (настоящее имя — Хизри Запиров) вновь оказался в центре скандала. На этот раз его привлекли к ответственности за опасный эксперимент на дороге, сообщает Super со ссылкой на телеграм-канал «112». Блогер оставил машину с включенным автопилотом на оживленной улице, а сам отправился в магазин.

Видео с этим поступком Хизу сам опубликовал в социальных сетях, чем привлек внимание не только поклонников, но и правоохранительных органов.

К счастью, ДТП удалось избежать, однако риск был колоссальным. На блогера составили два административных протокола о нарушениях. Какое именно наказание грозит Хизу — пока не уточняется.

Напомним, что Хизу известен не только своими миллионами подписчиков, но и громкими скандалами. Шесть лет назад он был объявлен в федеральный розыск по подозрению в мошенничестве. В 2022 году его задержали и отправили в колонию. Однако летом прошлого года блогер вышел на свободу по УДО.

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