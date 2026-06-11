В Подмосковье проверили пожарную безопасность на 70 строительных площадках
Пожарную безопасность проверили на 70 стройплощадках Подмосковья
Фото: [Главное управление государственного строительного надзора Московской области]
Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области проверили пожарную безопасность на 70 строительных площадках в 35 округах.
Выезды были совершены на объекты высокой степени строительной готовности. Больше всего объектов проверили в Ленинском округе — 27. В Домодедово и Химках осмотрели по 7 объектов, в Красногорске и Подольске — по 6.
В рамках проверок основное внимание уделялось соблюдению норм пожарной безопасности и запрету на проживание в бытовках и строящихся зданиях. Также со строителями провели профилактические беседы.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как регион готовился к прохождению пожароопасного периода.