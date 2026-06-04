«Отели по бартеру и миллионные долги»: художница Хатуна Аташян, обманувшая российских блогеров, признала вину

29-летняя художница Хатуна Аташян, известная в узких кругах, признала свою вину в крупном мошенничестве, сообщает Super со ссылкой на телеграм-канал «112». Ее жертвами стали около 70 российских блогеров. Общая сумма ущерба, по предварительным данным, достигает 50 млн рублей. В ближайшее время суд должен избрать ей меру пресечения.

Хатуна была задержана на территории Белоруссии. Она покинула Россию, когда блогеры начали писать коллективные заявления в правоохранительные органы. Однако скрыться ей не удалось — ее нашли и задержали. Теперь ей предстоит ответить за содеянное.

Схема обмана, которую использовала Аташян, оказалась до банального простой, но от этого не менее эффективной. Она предлагала блогерам поездки в зарубежные отели якобы по бартеру. Художница уверяла, что предоставит свои работы в обмен на путевки. Однако на деле блогеры платили за проживание своих близких, а деньги переводились не отелям, а на счета самой Хатуны. Получив средства, она кормила жертв обещаниями, а затем просто пропадала.

Среди пострадавших оказались известные интернет-звезды: Аля Еникеева, Николь Сахтариди, Никки Сей, Лиза Мушеги и другие. Теперь Хатуне грозит реальный срок.

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