Новый закон, получивший название «Антифрод 2.0», обяжет банки и операторов сотовой связи возмещать клиентам похищенные мошенниками средства, если финансовые организации своевременно не пресекли подозрительную транзакцию. Как считает генеральный директор компании «ДА-Консалтинг» Даниил Тюнь, этот законопроект кардинальным образом меняет расклад сил в пользу потребителя, сообщил интернет-портал KazanFirst.

По данным издания, ужесточение защиты обернется для граждан и рядом ограничений. Речь идет о введении лимита на количество банковских карт — не более 20 штук на одного человека. Кроме того, расторгнуть договор с оператором мобильной связи можно будет не раньше чем через 90 дней. Отдельные банковские операции, как ожидается, будут проверять дольше обычного.

Главное изменение, по мнению эксперта, заключается в том, что банки и сотовые операторы будут обязаны компенсировать клиенту всю сумму украденного, если выяснится, что они пренебрегли прописанными в законе механизмами противодействия мошенничеству. Иными словами, не смогли защитить — возместите ущерб.

«Это создает мощный экономический стимул для финансовых организаций. Раньше банки часто перекладывали ответственность на клиента, ссылаясь на то, что перевод был совершен с использованием его данных — логина, пароля или СМС-кода. Теперь же, чтобы избежать прямых убытков, они будут вынуждены вкладывать значительные средства в модернизацию систем безопасности», — говорит Тюнь.

По мнению собеседника издания, для потребителей это знаменует сдвиг от так называемой пассивной модели, где клиентам приходилось самим проявлять предельную осмотрительность, к системе активной защиты, при которой ответственность за сохранность средств перекладывается на профессиональных участников рынка. Другими словами, следить за безопасностью теперь обязаны не клиенты, а банки и операторы.

«Процедура проверки станет более глубокой. Банки будут анализировать не только технические параметры — IP-адрес или устройство, — но и поведенческие факторы: время совершения операции, ее сумму, получателя и историю переводов клиента», — отмечает Тюнь.

Ранее сообщалось, что на «Госуслугах» появилась тревожная кнопка для жалоб на мошенников.