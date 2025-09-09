Блогерша провела час лежа в машине из-за платья — и вот почему

Перед премией MTV VMA блогерша Аликс Эрл провела час в горизонтальном положении, чтобы сохранить в идеальном состоянии надетое платье. Об этом девушка рассказала на своей странице в Instagram* с аудиторией в 4,5 млн человек.

Американская блогерша Аликс Эрл столкнулась с необычной проблемой перед премией MTV VMA. Из-за своего экстравагантного наряда ей пришлось провести целый час лежа в машине, чтобы не помять его до выхода на красную дорожку.

В своем видео, опубликованном в соцсетях, девушка продемонстрировала белое мини-платье с откровенными вырезами по бокам. По словам блогерши, особенность ткани требовала особого обращения, поэтому она приняла решение большую часть времени лежать в машине.

С юмором Аликс отметила, что позволяла себе присесть только во время остановок на светофорах, чтобы утолить жажду. Затем она снова возвращалась в горизонтальное положение для сохранения безупречного вида платья.

