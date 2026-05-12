От заморозков до +25: в российском регионе два климатических контраста ожидаются 12 мая

Во вторник, 12 мая, синоптики прогнозируют в разных районах Оренбургской области разную погоду: дожди на западе и заморозки на востоке, сообщил 56orb.ru.

Синоптики пояснили, что в ближайшие дни погоду в Оренбургской области будет определять западная окраина антициклона, через которую станут проходить атмосферные фронты. Под воздействием этих фронтальных разделов в отдельных точках региона — главным образом на западе — пройдут непродолжительные дожди, сопровождающиеся порывистым ветром. При этом температурный режим, по расчетам метеорологов, начнет плавно повышаться — как в светлое время суток, так и по ночам.

По информации издания, днем 12 мая характер осадков не изменится: сохранится переменная облачность. Местами, вновь преимущественно на западе региона, пройдут кратковременные дожди. Воздух прогреется значительно сильнее — до плюс 20-25 градусов. Ветер сменит направление на южное и юго-западное, его скорость возрастет до 8-13 метров в секунду.

