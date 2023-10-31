Бобслеисты из Московской области завоевали три медали на первенстве России

​Подмосковные спортсмены завоевали две золотые и одну серебряную награду первенства России по бобслею для атлетов не старше 27 лет. Об этом сообщили в областном Минспорте.

Так, в соревнованиях мужских двоек победу одержал экипаж Степана Дубинко и Алексея Лаптева. Среди женских дуэтов первое место заняли спортсменки Анастасия Дудкина и Снежана Трофимец, которые также представляли Московскую область. Им удалось побить взрослый рекорд олимпийской трассы «Санки». Помимо этого, в дисциплине «монобоб» второе место заняла Анастасия Курышева, немного уступив бобслеистке из Краснодарского края. В ведомстве отметили, что первенство России по бобслею завершилось вчера, оно проходило в городе Сочи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что лучшие спортшколы региона получат гранты.