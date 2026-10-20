Два российских голкипера попали в тройку звезд матча НХЛ

Голкипер «Торонто» Бобровский признан первой звездой матча с «Сан-Хосе»

Культура и спорт

Фото: [ХК «Торонто Мейпл Лифс»]

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мейпл Лифс» обыграли «Сан-Хосе Шаркс» — 3:1. Небольшое количество заброшенных шайб объясняется отменной игрой российских вратарей.

Голкипер «Торонто» Сергей Бобровский был признан первой звездой матча. Он отразил 30 бросков из 31. Третьей звездой назвали коллегу Бобровского из «Сан-Хосе» Ярослава Аскарова. Он парировал 29 бросков из 31, еще одну шайбу игроки «Торонто» забросили» в пустые ворота. В компании между двух российских вратарей также оказался нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс, поучаствовавший во всех трех голах команды.

Российский форвард «Торонто» Кирилл Марченко отметился результативной передачей. Новичок «Листьев» в 10 матчах чемпионата набрал 10 (4+6) очков.

Ранее первой звездой матча против «Колорадо» был признан российский нападающий Матвей Мичков.

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