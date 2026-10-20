Два российских голкипера попали в тройку звезд матча НХЛ

Голкипер «Торонто» Сергей Бобровский был признан первой звездой матча. Он отразил 30 бросков из 31. Третьей звездой назвали коллегу Бобровского из «Сан-Хосе» Ярослава Аскарова. Он парировал 29 бросков из 31, еще одну шайбу игроки «Торонто» забросили» в пустые ворота. В компании между двух российских вратарей также оказался нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс, поучаствовавший во всех трех голах команды.

Российский форвард «Торонто» Кирилл Марченко отметился результативной передачей. Новичок «Листьев» в 10 матчах чемпионата набрал 10 (4+6) очков.

Ранее первой звездой матча против «Колорадо» был признан российский нападающий Матвей Мичков.