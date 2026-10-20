Умер бывший нападающий «Локомотива» Олег Гарин

Бывший нападающий «Локомотива» Олег Гарин умер в возрасте 60 лет

Культура и спорт

Фото: [ФК «СКА-Хабаровск»]

Известный советский и российский нападающий Олег Гарин скоропостижно скончался на 61-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба академии ФК «СКА-Хабаровск», где Гарин работал старшим тренером.

Олег Гарин начинал свою карьеру на Дальнем Востоке — в «Луче» и «Океане». В 1993-97 годах нападающий выступал за «Локомотив». В составе железнодорожников Гарин дважды становился обладателем Кубка России, серебряным и бронзовым призером чемпионата страны.

В 1994 году нападающий стал вторым бомбардиром чемпионата страны, наколотив 20 мячей. Динамовец Игорь Симутенков в том чемпионате забил на один гол больше. Гарин трижды попадал в список 33 лучших футболистов чемпионата России.

По окончании карьеры футболиста Гарин работал тренером, возглавлял «Океан», красноярский «Металлург» и брянское «Динамо».

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