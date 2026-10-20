В Подмосковье расширили проект умного подсчета посетителей домов культуры

Искусственный интеллект ведет умный подсчет посетителей в домах культуры Подмосковья, к проекту подключилась еще 31 площадка — количество умных «глаз» увеличилось сразу на 100 камер. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Теперь 147 ДК Подмосковья уже находятся под присмотром нейросети, к мониторингу подключено 443 камеры «Безопасного региона». Нейросеть анализирует видеопоток с камер в ДК, оценивает реальную заполняемость залов и автоматически формирует аналитику. В результате благодаря этим данным афиша и расписание корректируются под реальные запросы жителей.

В сентябре искусственный интеллект насчитал на мероприятиях в подмосковных ДК на 45,2 тыс. человек больше, чем в августе. А лидером по посещаемости с начала 2026 года стал март — более 176,3 тыс. гостей.

Подробнее изучить эту и другие ИИ-практики Московской области, а также подать заявку на их пилотирование в свою деятельность можно на портале «Цифровой регион».

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.