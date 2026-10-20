Цена банки с товаром: охранник в Петербурге ответит за гибель человека

РИА Новости: в Петербурге охранника подозревают в убийстве мужчины из-за еды

Общество

Сотрудники Следственного комитета по Санкт-Петербургу задержали охранника продовольственного магазина по подозрению в убийстве посетителя, уличенного в краже товара. Трагический инцидент произошел в ночь на 18 октября 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным регионального управления СК, подозреваемый заметил, как один из покупателей попытался похитить продукцию из торгового зала и скрыться с ней. Работник охраны бросился в погоню и настиг предполагаемого вора на улице.

В ходе возникшего между ними конфликта охранник нанес оппоненту несколько тяжелых ударов по голове и туловищу. От полученных травм и падения на асфальт пострадавший скончался на месте происшествия до приезда медиков.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). В настоящее время следствие готовит ходатайство в суд об избрании фигуранту меры пресечения. На месте происшествия работают криминалисты, назначены необходимые судебные экспертизы для установления всех обстоятельств произошедшего.

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