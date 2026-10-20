В Коломне завершился капремонт детской музыкальной школы имени Алябьева

В Центральной детской музыкальной школе имени А. А. Алябьева на улице Малышева в Коломне завершился капитальный ремонт. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы прошли в рамках областной госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Семья». Здание построили в 1958 году, его площадь составляет более 3,6 тыс. кв. м. В ходе ремонта в нем обновили фасад, кровлю, инженерные сети (электрика, отопление, водоснабжение), выполнили внутренние отделочные работы, а также благоустроили прилегающую территорию, установили новую мебель и оборудование.

В музыкальной школе учатся 609 детей, среди них — более 300 лауреатов престижных конкурсов различных уровней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.