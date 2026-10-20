В подмосковном ЖК «Одинцовские кварталы» построят детский сад на 260 мест

В ЖК «Одинцовские кварталы» в Одинцовском округе возводят детский сад, рассчитанный на 260 воспитанников, объект возводит ГК «Вектор». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

На строительной площадке завершили бетонирование плиты покрытия над третьим этажом и начали устройство вертикальной гидроизоляции подвального этажа. В здании обустроят спортивные залы, игровые комнаты, медицинский блок, музыкальный кабинет и зоны отдыха. Рядом разместятся игровые площадки для разных возрастов. Это часть будущего образовательного кластера «Эврика», где построят школу на 1,1 тыс. учеников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.