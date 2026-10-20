В Химках возведут новый корпус в ЖК «Квартал Ивакино»

В Химках возводят новый корпус в ЖК «Квартал Ивакино», проект реализует группа «Самолет». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Монолитный каркас двух секций пятого корпуса достиг уровня 12 этажа. Специалисты ведут работы по устройству каменной кладки, общая готовность корпуса достигла 17%. В новостройке обустроят 988 квартир общей площадью более 43 тыс. кв. м, на первом этаже предусмотрено 35 коммерческих помещений. В корпусе представлены студии, одно-, двух- и трехкомнатные квартиры классического и евро-формата площадью до 80 кв. м.

На территории оборудуют игровые площадки, уличные тренажеры, столы для настольного тенниса и шахмат и не только.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

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