В Егорьевске вынесли приговор по делу о майнинге криптовалюты и хищении электроэнергии

Егорьевский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 68-летнего местного жителя, которого признали виновным в совершении преступления по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана при отсутствии признаков хищения, совершенное в особо крупном размере). Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в 2025 году подсудимый организовал в хозяйственной постройке и металлическом грузовом контейнере, расположенных на территории домовладения в селе Починки, нелегальную майнинг-ферму по добыче цифровой валюты. Чтобы скрыть фактический объем потребляемой электроэнергии, он в обход штатного прибора учета подключил к воздушной линии электропередачи провод с трехфазным вводом.

Имущественный ущерб оценили на сумму свыше 4,1 млн рублей. Мужчину признали виновным и назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Все изъятое оборудование для майнинга конфисковано в доход государства. Суд также удовлетворил гражданский иск о взыскании с осужденного материального ущерба в размере более 4,1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.